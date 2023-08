Così Urso imbarazza il governo sulle accise, ma si gode i sondaggi. Meloni sbuffa e cerca rimedi

E sì che a tanti sembrerebbe in affanno. E invece – per dire di come la vanità può essere il miglior rifugio di chi annaspa – Adolfo Urso in questi giorni si compiace non poco di sé: per questo condivide con amici e compagni di partito un sondaggio che lo vorrebbe come il ministro col maggiore indice di gradimento popolare. Ha pasticciato con la benzina, ha innescato una mezza zuffa diplomatica con Bruxelles sui voli, deve scansare gli sbuffi dei suoi collaboratori e il malcontento che sul suo operato nutrono i suoi colleghi di governo, insomma ha messo in fila una serie di figure un po’ così. E però, lui, se la gode per l’amore che gli elettori gli tributano. Del resto è un vizio diffuso in Italia, e già dai tempi di Flaiano, quello di aspirare a morire in odore di pubblicità. Dunque perché sorprendersi se, insediatosi a Palazzo Piacentini, accortosi che nel paese non godeva della fama che meritava – benché lui avesse pure ribattezzato patriotticamente il suo ministero – ordinò al suo ufficio stampa: “Voglio un’intervista al giorno”. Poi, siccome Giorgia Meloni lasciò intendere che certe smanie comunicative non erano gradite, lui, indefesso, volle stupirla. Era fine gennaio, e Urso s’era messo in testa di fermare i rincari della benzina. Il suo rapporto travagliato coi carburanti, e forse col senso del limite, nasce lì. Meloni era ad Algeri. Lui la chiamò e le garantì: “Accordo fatto coi rappresentanti di categoria, lo sciopero dei benzinai è revocato”. Convocò una riunione a Via Veneto con le varie sigle, prima però allertò i telegiornali: “Pronti per la notiziona?”. Poi finì come si sa, con lo sciopero dei benzinai. E con lui che ingiuriava il suo staff, minacciando licenziamenti in massa.

