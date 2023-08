La perestrojka del ministro Adolfo Urss

La sartoria napoletana tende a smussare, addolcire gli angoli, ammorbidire gli spigoli, appena può va verso una morbida rotondità. Adolfo Urso l’ha scoperta con il lavoro al Roma, diretto dal suo mentore Domenico Mennitti. Era la terza esperienza giornalistica dopo una prima assunzione alla siciliana ReteSirio, dove invece il direttore era un suo attuale collega in Consiglio dei ministri, Nello Musumeci. Nella piccola emittente siciliana però l’ingresso di Urso, con l’incarico di condurre quelli che ancora non si chiamavano talk-show, avvenne con un esame, una serie di prove che dovevano verificarne non tanto l’adesione ideologica alla destra quanto la conoscenza dei maggiori fatti di cronaca dell’epoca. Le successive attività pubblicistiche, terza forma di giornalismo praticata, sono state più legate ai settimanali e ai mensili di quell’area missina allora ancora perfettamente conclusa in sé stessa, isolata e capace però di produrre al proprio interno dialettiche e divisioni di cui, dall’esterno, non era sempre facile capire le linee di separazione e le scelte di schieramento. Tante le carriere personali come la sua in quegli Ottanta in cui ancora esisteva l’avviamento alla politica o al giornalismo, strade che correvano vicinissime, attraverso l’esperienza formativa fatta di una specie di attivismo intellettuale unito a una pedagogia da scuola filosofica classica, in cui si imparava attraverso l’insegnamento diretto, l’ispirazione personale, semplicemente copiando chi ne sapeva di più e vivendo nel giro ristretto di chi era a contatto con il potere pubblico.

