Se pure il Codacons dà lezioni di realismo a Urso

Dopo la benzina, il caro voli: anche l'associazione per la tutela dei consumatori riconosce che le misure del Mimit per controllare i prezzi sono inutili. Aspettiamo il prossimo comunicato sul trimestre anti inflazione

Prudenza suggerirebbe di prendere con le pinze gli allarmi del Codacons. Un consiglio che vale tanto per i giornali quanto per i politici, tanto più per i ministri. Dalle parti di Palazzo Piacentini, dove ha sede il ministero delle Imprese e del Made in Italy, gli allarmi del Codacons esercitano invece un certo fascino. Il “caso carburanti” è un caso di scuola. Il decreto Trasparenza di inizio anno nasce proprio dai titoli di alcuni giornali che riprendevano senza verifiche i numeri forniti dall’associazione dei consumatori: “Benzina oltre i 2,50 euro al litro”.