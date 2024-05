Abbassare i tassi di interesse? Perché ne avrebbe più ragioni la Fed della Bce

L’Europa non cresce come gli Stati Uniti, ma i dati dell’Eurozona non si discostano dalla norma storica. Per la Fed, invece, il discorso è completamente diverso, con un tasso oltre il 5 per cento e un’inflazione più bassa

E’ ormai probabile che la Fed (Riserva federale americana) rinunci a ridurre il tasso di interesse a giugno (ora al 5,25 per cento), come invece aveva quasi promesso di fare nei mesi precedenti. Il presidente Powell ha timidamente fatto marcia indietro nelle ultime settimane, ma quelle che colpiscono di più sono le pesantissime parole di Larry Summers, professore a Harvard ed ex ministro di Obama, l’uomo che per primo aveva segnalato il ritorno dell’inflazione all’inizio degli anni 20. Traducendo da un’intervista recente: “Con un’economia che va a tutto vapore, un tasso di disoccupazione ai minimi storici e un’inflazione persistentemente sopra l’obiettivo, allo stato dei fatti non esiste nessuna logica che suggerisca una riduzione dei tassi”.

La questione è delicatissima anche politicamente. L’inflazione è al centro delle preoccupazioni dell’opinione pubblica americana in un anno elettorale cruciale e quanto mai incerto. Un’indagine promossa nella stessa università di Harvard da Stefanie Stantcheva, l’economista franco-bulgara che occupa con pieno merito la cattedra che fu del compianto Alberto Alesina, mostra che l’inflazione, per la povertà e le ingiustizie che crea, è in testa ai timori dell’elettorato: più della sicurezza nazionale, più dell’immigrazione o di ogni altra cosa. Biden finora si è astenuto da ogni commento sulla Fed: una buona prassi che i nostri politici potrebbero imitare. Trump invece ha già detto che licenzierà Powell alla prima occasione. La pressione politica sulla Fed è fortissima, ma la direzione è ambigua: il caro-mutui, legato ai tassi, è parte integrante del caro-vita che gli elettori odiano.

La retromarcia della Fed lascia le banche centrali da questa parte dell’Atlantico un po’ più sole. Vorrebbero ridurre – la Bce a un certo punto lo ha quasi detto, salvo poi smentirsi – ma ora dovrebbero farlo da sole. Che musica suonare, quando il primo violino ha riposto lo strumento nell’astuccio? Il “decoupling”, cioè la divergenza delle decisioni europee da quelle della Fed, è possibile ma comporta dei rischi. Il punto vero però è un altro. Esistono in Europa le condizioni per farlo, quella “logica” che Summers non trova negli Usa?