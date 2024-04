La Bce lascia i tassi invariati ma si prepara a invertire la rotta

Per la quinta volta consecutiva l'Eurotower ha deciso di confermare l'attuale valore dei tassi d'interesse, ma per la prima volta ha aperto a un taglio. Si valuterà "in base ai dati". L'appuntamento è la prossima riunione di giugno

Lo status quo è confermato, ma ormai manca poco per invertire la rotta. Tanto che “alcuni membri del consiglio direttivo – afferma Christine Lagarde in conferenza stampa – erano favorevoli a un taglio già oggi”. La Bce ha lasciato invariati per la quinta riunione consecutiva i tassi di interesse (i tassi sui rifinanziamenti principali e marginali restano al 4,50 e al 4,75 per cento, il tasso di deposito al 4 per cento). Per la prima volta, però, Francoforte cita esplicitamente la possibilità di intraprendere una politica espansiva: “Se la valutazione aggiornata – si legge nel comunicato diffuso al termine del vertice – accrescesse ulteriormente la certezza che l’inflazione stia convergendo stabilmente verso l’obiettivo, sarebbe opportuno ridurre l’attuale livello di restrizione”. La prossima riunione di giugno si conferma così, a detta del board, l'appuntamento cui guardare, benché l’approccio rimanga “guidato dai dati, senza vincolarsi a un particolare percorso di riduzione”.