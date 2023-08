Gli azzardi sulle tariffe aeree di Urso alla prova di Bruxelles

Contro la norma che fissa un tetto ai prezzi di alcune tratte aeree, le compagnie hanno deciso di chiedere aiuto alla Commissione europea. D’altra parte, già all’indomani dell’approvazione del decreto Asset, Bruxelles aveva fatto sapere di aver chiesto chiarimenti alle autorità italiane per avere più dettagli sul contenuto preciso della misura. Ora le principali aziende europee del settore rappresentate da Airlines for Europe sollevano nuovi rilievi. “Siamo fortemente preoccupati che se questa legge venisse adottata, potrebbe costituire un precedente e portare a un effetto domino, con la conseguente adozione di regolamenti simili in altri stati membri dell’Unione europea”, ha scritto l’amministratore delegato Ourania Georgoutsakou, secondo quanto ha riportato il Financial Times che ha dato notizia della lettera. Dell’organizzazione fa parte Ryanair, che aveva già espresso dure critiche, e tra gli altri anche Lufthansa, easyJet, Air France-KLM e Volotea, mentre tra i membri non figura Ita. Fonti del ministero delle Imprese, che sta seguendo il dossier, hanno ribadito che le misure introdotte sono “pienamente in linea con le direttive europee in materia di tutela dei consumatori dinanzi a fenomeni speculativi”. Ma i nodi restano le direttive su concorrenza e tariffe.

