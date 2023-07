Dal cobalto al titanio, siamo pieni di minerali senza (quasi) saperlo

Il comitato Amici del Tarinè ha già dato il suo sacro avvertimento. Non bisogna perforare il monte Tarinè fra Urbe, Sassello e Pianpaludo in Liguria per ricercarvi il più vasto giacimento europeo di titanio, perché il monte Tarinè è sacro a Tarinas, il dio celtico del tuono e del fulmine, “e certe divinità – ammonisce il comitato nimby - è meglio non disturbarle”. La Cet, Compagnia europea del Titanio, è avvertita. Stia alla larga dal monte sacro ai numi immortali dei celti e dai 9 milioni di tonnellate di biossido di titanio in concentrazione al 6 per cento, una delle materie prime critiche che l’Unione europea sta cercando forsennatamente per liberarsi della schiavitù cinese dei minerali rari e strategici. È un giacimento, quello in provincia di Savona, di fianco al Turchino – sì, quel Turchino dei 59 martiri macellati a mitragliate dai tedeschi nel maggio del 1944 e sempre quello da abbattere per dissipare le nebbie in val Padana – è un giacimento che trabocca di granati e di eclogiti per la produzione di rutilo di titanio capace di far impallidire quello norvegese Engebøfjell.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE