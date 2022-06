La politica può fare molto contro la speculazione sulle materie prime

Nel lontano 2015, chi scrive, mise in guardia le élite politiche mondiali sulla crescita impetuosa degli scambi dei futures, i famosi derivati finanziari con un sottostante di grano, petrolio, caffè, gas o altre materie prime. Dalla metà degli anni ‘90 i prezzi di queste materie prime sono state oggetto di volatilità e di fluttuazioni con una tendenza verso l’alto. Fluttuazioni dei prezzi che poco avevano a che fare con l’andamento della domanda e dell’offerta mentre invece, diedi conto in un mio libro, erano strettamente legate all’andamento dei flussi finanziari che arrivavano sui mercati delle materie prime. A quell’epoca, in pochi anni, i flussi finanziari, infatti, erano impazziti. In termini nominali le posizioni sui futures sulle commodities alimentari erano passati dai 137 miliardi di dollari del 1998 a 1.595 miliardi del 2012 e più specificamente i contratti (futures) sul grano erano passati dai 118 mila del 1988 a 412 mila sempre nel 2012. E sempre nel 2015 il valore nominale dei derivati finanziari scambiati al di fuori dei mercati regolamentati (in prevalenza scambi di futures sulle materie prime) era, secondo la Banca internazionale dei regolamenti, di 650 mila miliardi di dollari, quasi 10 volte il pil mondiale.

