Sfidare i Nimby sulle materie prime si può: scavando. Parla Urso

Come produrre le materie prime in casa, come chiede l’Ue? "Occorre considerare l’intero processo produttivo", dice al Foglio il ministro delle Imprese e del Made in Italy

Potremmo chiamarla la rinascita delle miniere oppure, se suona meglio, la corsa alle materie prime critiche. Torna l’Europa della terra, non più l’Europa del carbone e del ferro, ma dei minerali rari. L’Italia deve e può partecipare partendo da una posizione tutt’altro che secondaria. E’ un passaggio chiave della transizione energetica, che richiede decisioni politiche, risorse finanziarie, organizzazione industriale, innovazione e consenso perché la riconversione ha costi e ricadute sia sociali sia ambientali. Per chi non segue con attenzione le vicende europee è una novità, ma Adolfo Urso ha messo già al lavoro il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Non c’è tempo da perdere, il 2030 è vicino e “un futuro verde non è una danza o un sogno di mezza estate. Tutto si tiene – spiega al Foglio – Non basta guardare quel che esce da una ciminiera o dallo scappamento di un’auto, occorre considerare l’intero processo produttivo”. “Il mondo elettrico non comincia dal sole e dal vento, ma dalla terra, dai materiali fondamentali per costruire batterie e per immagazzinare l’energia prodotta con l’intera gamma delle fonti rinnovabili (nucleare compreso)”.