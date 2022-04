Perché il rientro nel nostro paese di certe produzioni deve essere una priorità

In che modo possiamo far rientare da noi alcune catene produttive strategiche? Idee per privilegiaere occupazione e innovazione

L’analisi più lucida della situazione attuale europea l’ha fatta chi diceva a proposito della Germania – ma vale per molti altri paesi – che la visione di comprare a basso costo materie prime come il gas o il petrolio russo e produrre a basso costo in Cina ha subito un brusco bagno di realtà e non può più funzionare come una volta. E’ finito un mondo, prima per il Covid e adesso con la guerra in Ucraina, la cui durata appare sempre più incerta. Questo duplice cigno nero trasformerà anche le forme della globalizzazione: non sarà un processo repentino, ma molto è destinato a cambiare.