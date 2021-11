In Italia è il momento del reshoring

Produrre in Italia conviene, e alla qualità della manifattura il nostro paese torna ad abbinare uno dei minori aumenti dei costi riscontrati a ottobre 2021 su base annua dall’Ocse. Nonostante l’inflazione e il rincaro delle materie prime e dell’energia, l’Italia segna un rialzo dei costi di produzione inferiore al 10 per cento, appena sotto Germania e Francia e, fuori dall’euro, di Regno Unito e Usa. Peccato però che continuino a mancare i lavoratori: le stime diffuse ieri dall’Istat segnalano un tasso di posti vacanti dell’1,8 per cento che sale nell’industria all’1,9. Nei 37 paesi industrializzati dell’Ocse si riduce l’appeal dei paesi cosiddetti cacciavite, o fin qui considerati più convenienti per delocalizzare produzioni. Tra i primi spicca la Turchia, dove nonostante l’inflazione al 20 per cento la Banca centrale, ieri, ha per il terzo mese di seguito ridotto (dal 16 al 15 per cento) i tassi d’interesse, piegandosi alle pressioni populiste del presidente Recep Tayyip Erdogan.

