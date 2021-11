La grande balla della fine della globalizzazione

Sorpresa, la globalizzazione è ricominciata, la grande macchina mondiale si è messa in moto come prima e anche più di prima. Ma come, viene da chiedersi, la catena spezzata del valore, il decoupling, il reshoring, il ristagno cinese, l’economia della scarsità: sono solo bolle oppure balle? Non tutte e non del tutto, la frattura c’è stata e ci vuole tempo per ricomporla, la mancanza di chip, la scarsa offerta di materie prime, l’impennata dei prezzi del gas, non sono illusioni, ma passeranno. La grande balla è la fine della globalizzazione, una narrazione alla quale non credere. Lo scrive sul Financial Times Megan Greene della Harvard Kennedy School, che porta le prove, fatti e dati.

