Il boom c'è, lo dice anche l'Ocse. Ora niente scemenze

Decisioni chiare e responsabilità. Come non sprecare il gran rimbalzo

Anche l’Ocse, l’organizzazione dei paesi industrializzati, rivede al rialzo le stime del pil italiano allineandole a quelle del governo che indicherà per fine 2021 un “oltre 5,8 per cento”. L’Ocse prevede 5,9: a metà anno prossimo l’Italia tornerà ai lievelli pre Covid. Ma come evitare di cadere nella troppa euforia, visto che siamo in presenza di un rimbalzo dopo la crisi senza precedenti? Intanto evitando paragoni impropri: se “facciamo meglio di Germania e Francia” non significa nulla poiché eravamo ben dietro (e continuiamo a esserlo).