Buone nuove: volano pil e occupazione

Be', qualcosa sta succedendo all'economia italiana. Perché due revisioni al rialzo della crescita attesa in pochi mesi non erano mai capitate, sembra quasi che siano in azione forze economiche e produttive di cui non si aveva chiara percezione.

E c'è anche Eurostat.



Renato Brunetta ci è simpatico perché quando si lancia in un'impresa lo fa con convinzione, non fa il cacadubbi, non è scaramantico e neppure ha le prudenze di chi non vuole mai essere chiamato in causa. Batte da mesi sul tasto della ripresa fortissima e della crescita che lascia il segno, trasformando la nostra economia. Eccolo sul dato del pil.

E Andrea Garnero sui dati del lavoro.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Joe Biden, diretto al punto, sui pericoli della variante Delta, da cui è partita la quarta ondata

È stato l'ente americano preposto a segnalare il pericolo

Le attese in Italia.

Fatto #2

Un aspetto che vale come integrazione della riforma della giustizia.

E dopo arriveranno certamente i referendum.



Fatto #3

Mps prossimo a incontrare il suo non facile destino, ma non sarà il solo

I sindacati dialogano e cercano punti fermi

