Mettere in sicurezza la crescita

Arrivano dati incoraggianti dalla cosiddetta “economia reale”. A giugno il fatturato dell’industria, depurato dai fattori stagionali, torna a crescere: secondo l’Istat si registra un aumento congiunturale del 3,1 per cento, risultante da una crescita su entrambi i mercati (+4,7 per cento quello estero e +2,1 per cento quello interno)”. Analogamente, nel secondo trimestre l’indice segnala un incremento del 5,2 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. Il dato è positivo perché conferma la solidità della revisione al rialzo della crescita per quest’anno da parte della Commissione europea: dal 4,2 per cento, precedentemente stimato, al 5 per cento attuale. Si tratta di miglioramenti realistici, visto che secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio (l’organismo indipendente che valuta l’andamento delle finanze pubbliche), “la crescita dell’economia italiana potrebbe risultare largamente superiore alle previsioni di qualche mese fa arrivando a sfiorare il 6 per cento”.

