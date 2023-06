Salari bassi e carenza di manodopera, i cattivi maestri del turismo

A un settore che corre non servono incentivi per migliorare le paghe. La soluzione dovrebbe essere lasciata ai meccanismi di mercato

L’economia italiana sta affrontando positivamente una congiuntura economica molto complicata. Alcuni settori, specie nei servizi, come ad esempio il turismo, stanno andando molto bene. Secondo l’Istat i dati dei primi mesi del 2023 mostrano un boom del settore (+45,5 per cento di presenze rispetto al 2022), con un incremento soprattutto delle presenze di turisti stranieri (+70,5 per cento, mentre quelli domestici crescono del 28,8 per cento) che dovrebbero portare nell’anno a un pieno recupero dopo la crisi Covid e al superamento dei livelli pre-pandemici. Ci sono però due problemi: i lavoratori hanno salari troppo bassi e le imprese soffrono di una carenza di manodopera.