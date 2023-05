Due dati di giornata per parlare di touristification senza demagogia

Due dati di giornata ci inducono a parlare di nuovo di turismo. A Milano il flusso di stranieri arrivato in città (aprile su aprile) è aumentato in un anno del 25 per cento e nel primo quadrimestre del ‘23 gli arrivi sono saliti alla cifra-record di 2,5 milioni di persone, nettamente sopra ai numeri del 2019 considerato a suo tempo l’eldorado del turismo ambrosiano. A marzo e aprile secondo un report Ministero del Lavoro/Bankitalia/Anpal sono stati creati 100 mila nuovi posti di lavoro di cui 40 mila nel solo turismo. Ora sappiamo bene che l’economia dei viaggi non è mai stata presa sufficientemente sul serio dagli scienziati della materia, la si è considerata quasi sempre come la porzione meno nobile del settore dei servizi. In fondo gli economisti sono rimasti sempre dell’idea che il turismo fosse nella sua totalità un’attività mordi-e-fuggi, i suoi benefici non fossero più che tanto duraturi e non valesse indagare con pignoleria attorno alle sue performance e alle sue ricadute strutturali (ce ne saranno pure!). Poi c’è stato il Covid, l’interruzione traumatica dei viaggi e in sequenza la ripresa della mobilità. Che per quanto riguarda il nostro Paese è stata di segno duplice: da una parte sono tornati via via i turisti stranieri e ora anche americani e cinesi in gran quantità, dall’altra la mobilità ha scalato la gerarchia dei valori primari e dei consumi irrinunciabili e abbiamo registrato un costante flusso interno di connazionali che magari prendono il destro per visitare per la prima volta le medie città della penisola (Trieste e Bergamo sono due casi classici) che avevano colpevolmente trascurato in passato. In più la domanda di turismo ha accentuato di molto la sua segmentazione: ci si muove non più solo per i monumenti, i musei e lo skyline delle città ma ci si sposta per giocare a golf, per visitare le cantine, per gareggiare con la mountain bike, per un week end dedicato alla gastronomia. E questo vale sia per la domanda straniera che per gli italiani in gita.

