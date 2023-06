La città è un albergo. La bozza sugli affitti di Santanchè complica i piani di Maran e non risolve il resto

Pierfrancesco Maran ci ha provato a limitare lo strapotere degli affitti brevi a Milano, perché la fame di case in affitto è diventata incontenibile (come i costi) e attraversa famiglie, studenti fuori sede e lavoratori. Forse una scelta un tantino velleitaria, visti i numeri e la vocazione di una città sospesa tra grandi eventi e fiere. Sta di fatto che la proposta avanzata dall’assessore alla Casa, sostenuta dal sindaco Beppe Sala – limitare l’offerta di alloggi in locazione turistica temporanea a Milano (modello Venezia), per aumentare l’offerta abitativa e calmierare il caro affitti – non sembra aver convinto il ministro Daniela Santanchè, al lavoro sul nuovo disegno di legge. Infatti, la nuova disciplina sembra prevedere che “nei centri storici delle grandi città e nei comuni con più visitatori” le case non potranno essere affittate per una o due notti. Multe fino a cinquemila euro per chi non ha un codice identificativo. Chiunque concede in locazione un immobile ad uso abitativo per finalità turistiche, anche in qualità di intermediario – dice la bozza – “è tenuto a esporre il Cin all’ingresso dell’unità immobiliare e a indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato. I soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, hanno l’obbligo di indicare il Cin negli annunci pubblicati nei propri portali”. Il testo accoglie in parte le richieste degli albergatori, sistema di indubbio peso, ma non quelle dei sindaci: il numero di proprietà in affitto potrà continuare a crescere. Maran ha commentato ironico su Twitter: “Spoiler. Con la nuova legge non cambia nulla”.

