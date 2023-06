La nomina di Munari come ad di Amco e l'eredità di Natale

La nomina di Andrea Munari è stata accolta con un certo stupore in Amco, la società di asset management del Mef, e non solo. Non che Munari, che lascia la presidenza di Bnl-Bnp Paribas, non abbia un denso curriculum di banchiere, ma fino all’ultimo in tanti hanno creduto in una scelta di continuità del governo considerando che la società fa un mestiere particolare: compra e gestisce i crediti incagliati delle banche italiane. Nei suoi bilanci ci sono ben 36,4 miliardi di questi crediti frutto degli interventi in operazioni di salvataggio avvenuti dal 2016-2017 in poi: banche venete, Mps, Carige e Popolare di Bari, solo per citare i più importanti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE