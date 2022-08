Amco e Cdp, cosa c'è di vero nell'allarme di Crosetto sul debito

“Possibili decisioni di Bankitalia preoccupanti, come la classificazione in debito pubblico dei soldi in Aspi e Amco", dice l'esponente di FdI. Amco è già nella Pa e sull'acquisto di Autostrade è in corso un'istruttoria, ma decide Eurostat e non Banca d'Italia. Nessun complotto contro il prossimo governo

Giovedì Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d’Italia e consigliere fidato di Giorgia Meloni, ha proposto un “patto con gli avversari per il bene dell’Italia” dopo le elezioni. Nell’intervista al Corriere, dal tono inquieto sul futuro prossimo dell’economia, Crosetto ha lanciato anche un allarme: “Vedo possibili decisioni di Bankitalia preoccupanti, come la classificazione in debito pubblico di ciò che prima non lo era (i soldi messi dallo stato in Autostrade o il meccanismo dell’Amco, per i crediti finanziari): aumentando il debito di decine di miliardi e togliendo a un governo strumenti per intervenire in crisi industriali o bancarie”. Cosa c’è di vero?