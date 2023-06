Pnrr, Mes e Coesione. Così si allunga la catena dei ritardi di Fitto e Meloni

FdI fa ostruzionismo alla Cmaera sul Fondo salva stati. Obiettivo: scavallare l'estate. E intanto Fitto, che vorrebbe utilizzare i Fondi di coesione per modificare il Recovery, congela le risorse alle regioni. La nuova lettera del ministro ai governatori, che non la prendono bene. L'incognita sull'alta velocità in Sicilia e il rischio di un cortocircuito nel centrodestra con Schifani

Lui dice che vuole “lavorare spedito, non di fretta”. E che insomma se anche i ritardi ci sono – “e se ci sono bisogna interrogarsi sulle responsabilità di chi li ha prodotti”: cioè Mario Draghi – sono frutto della “necessità di fare ordine”. E sarà pure così come dice – come ha detto anche ieri al Senato – Raffaele Fitto. Solo che il quadro è questo. Siccome la revisione del Pnrr, che va per le lunghe, coinvolge anche il ripensamento dei Fondi di coesione, i dossier restano impantanati entrambi. E siccome Palazzo Chigi è convinta di negoziare la flessibilità sui Fondi di coesione con la ratifica del Mes, ecco che s’impone di bloccare tutto anche qui. Insomma la fretta sarà anche una cattiva consigliera: ma l’agenda europea di Giorgia Meloni si risolve in una catena di rinvii.