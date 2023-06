Da AstraZeneca a Sequoia. Come fare affari con la Cina? Citofonare Hong Kong

La nuova parola d’ordine è de-risking non più decoupling e l’ha lanciata dalle colonne del Financial Times il capo della Raytheon, il colosso americano di radar e missili (Tomahawk e Patriot i più noti) . “Se dovessimo lasciare la Cina – ha spiegato Greg Hayes – ci vorrebbero molti molti anni per ristabilire la nostra capacità produttiva sia quella domestica sia quella in paesi amici”. La Raytheon ha società in Cina, una robusta attività commerciale, circa duemila dipendenti diretti. Senza parlare di materiali e metalli rari dai quali è dipendente. Allora, la sua strategia è ridurre i rischi non la presenza industriale ed economica nel Regno di mezzo. Per aprire un ombrello geopolitico AstraZeneca ha deciso di dividersi e quotarsi separatamente a Hong Kong o a Shanghai, seguendo l’esempio di Sequoia, la società californiana di venture capital.

