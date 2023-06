Meloni usa il golden power su Pirelli. Bene. Ma qualcosa non torna

Le indiscrezioni circolate sulla misura di golden power attesa entro pochi giorni da parte del governo italiano sul caso Sinochem-Pirelli lasciavano a prima vista sostanzialmente interdetti. E sono state non del tutto fugate dalla nota di Palazzo Chigi uscita in prima serata mentre questo giornale andava in stampa. In apparenza, le linee della presunta bozza circolata sembravano molto prescrittive, e volte alla garanzia che non siano gli ordini impartiti dal Partito comunista a Pechino a poter influire sulla governance Pirelli, e che tanto meno Pechino possa mettere le mani su tutti i dati e l’experience performance delle tecnologie digitali e sensoristiche sviluppate in questi anni da Pirelli.

