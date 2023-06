Perché la scelta su Pirelli è un doppio test per Meloni: geopolitico e industriale

Palazzo Chigi, dopo le audizioni di ieri, ha in mano tutti gli elementi per valutare bene il suo intervento sulle quote del gruppo cinese Sinochem nella multinazionale milanese. Anche l’Ue sta a guardare: entro dieci giorni la bozza

Presso l’Ufficio attività propedeutiche per l’esercizio della Golden Power, incardinato nel Dipartimento coordinamento attività amministrative della Presidenza del Consiglio, sono avvenute ieri le audizioni di Pirelli e della Camfin, per la quale è intervenuto Marco Tronchetti Provera. I cinesi di Sinochem erano già stati in precedenza interpellati e ascoltati dall’Ufficio, guidato da Bernardo Argiolas. A questo punto, tutti gli elementi sono a disposizione di palazzo Chigi per valutare come mirare bene l’intervento di golden share in Pirelli. Entro una decina di giorni gli uffici stenderanno una relazione e una bozza di misura, dopo averne fatto valutare da giuristi la piena conformità a tutte le modifiche intervenute alla legge istitutiva dei poteri speciali del governo sulle società pubbliche e private, che risale a 11 anni fa. A quel punto, il Dpcm di Palazzo Chigi è atteso entro il 23 giugno, per consentire entro fine mese l’assemblea di Pirelli che, in attesa del governo, era stato intanto sospesa.