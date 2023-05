La battaglia per remunerare i conti correnti rischia di fare concorrenza ai titoli di stato

Nel momento in cui la politica è impegnata a suggerire improbabili “nazionalizzazioni” del risparmio italiano, l’idea di “lasciare” nelle mani delle banche la liquidità degli italiani non è particolarmente coerente. A meno che il governo non stia cercando il casus belli populista per procedere a un prelievo straordinario sugli utili degli istituti di credito

Il governo italiano, col ministro dell’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti in prima fila per evidenti motivi di ruolo, sta diventando particolarmente vocale nel richiedere che le banche remunerino i conti correnti, dove ancora stazionano quasi 2.000 miliardi di liquidità di famiglie e imprese. La remunerazione dei depositi a vista non è salita in parallelo ai tassi sui prestiti, e questo ha contribuito a conti trimestrali eccellenti per gli istituti di credito. L’esecutivo sta svolgendo una intensa azione di moral suasion sulle banche, con minacce neppure troppo velate di mettere mano a una forma di tassazione dei cosiddetti extra-profitti in caso di inottemperanza.