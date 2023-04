Si sta interrompendo il feeling tra i mercati e il governo Meloni?

Lo sblocco della terza rata del Pnrr è vicina, ha annunciato ieri il ministro Raffaele Fitto. Nonostante ciò il timore che l’Europa stia aumentando il controllo sull’attuazione del piano italiano inizia a pesare sulle aspettative di crescita del paese. Quest’aspetto è stato evidenziato dalla banca d’affari Goldman Sachs che nei giorni scorsi ha deciso di bocciare i Btp tricolori e promosso i Bonos spagnoli lanciando così un nuovo allarme sull’Italia il cui spread, prevede, salirà a 235 punti base entro quest’anno. Un allarme a cui è seguito quello dell’agenzia di rating Moody’s che ha minacciato un declassamento perché il debito è troppo alto a fronte di aspettative di crescita troppo basse (l’aggiornamento del giudizio è previsto per il 19 maggio). Se un downgrade dovesse arrivare, l’Italia diventerebbe l’unico paese monitorato da Moodys’ a perdere il livello di “investment grade” per i suoi titoli di stato e sebbene questo non creerebbe problemi agli acquisti della Bce perché i giudizi delle altre agenzie di rating sono più alti, avrebbe un impatto negativo sugli operatori privati che acquistano i bond nostrani. Forse sta cambiando qualcosa nella percezione che i mercati finanziari hanno avuto fino a oggi del governo Meloni, che per l’attenzione mostrata all’equilibrio dei conti pubblici si è conquistato una certa credibilità?

