Il caso Eurovita è un test sulla solidità di Meloni

Riuscire a tenere basso il livello di attenzione mediatica e sociale per la condizione di insolvenza di una medio-grande compagnia assicurativa è una cosa da manuale della comunicazione di crisi. Per ora, ma lunedì si sono avvertiti i primi segnali di vero nervosismo, l’appello alla calma e le rassicurazioni hanno funzionato per il caso Eurovita, dei suoi clienti e dei suoi azionisti. Paragonando questa vicenda con quelle delle piccole banche del centro Italia, Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti e Cassa di risparmio di Ferrara, la differenza è sbalorditiva, anche se, va detto, tra le quattro fu preponderante l’attenzione sollevata da Banca Etruria per le note ragioni politiche. Su Eurovita, invece, ha regnato il silenzio. Pochissime le prese di posizione politiche, nessuna voglia di rinfacciarsi se non vere responsabilità almeno la mancata vigilanza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE