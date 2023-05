Chip, proteine vegetali, cattura della CO2. Da dove passa la crescita del futuro? Uno studio

L’industria italiana vuole cambiare, ma solo in parte ci riesce. Il dibattito economico e politico si è concentrato sull’ambiente politico, sociale, culturale, ma ci sono fattori altrettanto importanti di origine interna. E’ il risultato di una indagine condotta su un’ampia platea di imprese grandi e piccole dalla Porsche Consulting società tedesca di consulenza consociata con l’azienda automobilistica di Stoccarda. Lo studio verrà pubblicato fra un paio di settimane, ma le conclusioni sono state anticipate ieri e riservano numerose sorprese. Il 79% delle aziende dichiara di essere in fase di trasformazione, ma solo il 53% ce la fa; per lo più sono quelle di maggiori dimensioni. Il successo è frutto di obiettivi chiari e di un capo azienda alla guida. Tra gli elementi critici c’è proprio la mancanza di leader competenti mentre emerge in modo diffuso, si può dire trasversale, la resistenza al cambiamento molto forte anche nelle maggiori imprese. Quelle minori guardano soprattutto al miglioramento del prodotto e del processo produttivo, però sono restie a compiere un salto strategico; per le grandi si tratta di affrontare la transizione digitale e la sostenibilità.

