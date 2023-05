Il ceo di Newcleo ci spiega perché il nucleare del futuro è made in Italy

La start-up italiana investirà 3 miliardi di euro in Francia per lo sviluppo di un reattore e di un impianto di produzione di combustibili innovativi. “L’Italia vanta una profonda tradizione di competenze”, dice al Foglio Stefano Buono

Parigi. Tra le dodici imprese italiane che lunedì hanno partecipato alla sesta edizione di Choose France, il summit organizzato ogni anno dal presidente Macron per sedurre gli investitori stranieri, c’era anche Newcleo, la pepita made in Italy del settore nucleare, che ha annunciato un investimento da 3 miliardi di euro nel periodo 2023-2030 per lo sviluppo del primo reattore modulare di quarta generazione da 30MWe e di un impianto per la produzione di combustibili nucleari innovativi. Con sede a Londra, la start-up è stata fondata nel 2021 dal fisico Stefano Buono, dall’ingegnere nucleare Luciano Cinotti, e da Élisabeth Rizzotti, fisica con un passato nella finanza. A Lione, nel giugno 2022, Newcleo ha aperto la sua filiale francese, dove impiega già 70 ingegneri e altro personale qualificato. E i posti di lavoro sono destinati a lievitare: saranno un centinaio in Francia entro la fine del 2023, con l’obiettivo di arrivare a 500 dipendenti complessivi nel 2030.