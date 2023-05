La competizione salverà l'ambiente. La svolta della mozione sul nucleare

Una mozione non fa primavera nucleare ma obbliga il governo a uscire allo scoperto. Martedì la Camera ha approvato coi voti del centrodestra e del Terzo polo la mozione di maggioranza sul nucleare e, in parte, quella di contenuto analogo promossa da Azione e Italia viva. Di per sé, si tratta di un atto privo di conseguenze pratiche ma può avere un importante significato politico. Intanto, per la genesi del documento. Seppure timido nella scelta delle parole, esso è il frutto di un intenso lavoro parlamentare, che ha visto collaborare la viceministra dell’Ambiente, Vannia Gava, e i rappresentanti anche di parte dell’opposizione. Lo stesso ministro Gilberto Pichetto Fratin – che nel passato si era detto in attesa di un input del Parlamento – ha commentato: “Ci confronteremo ora con i partner europei e valuteremo, con la massima attenzione, come inserirlo nel mix energetico nazionale dei prossimi decenni”.

