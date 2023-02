L'Italia si sgancia dal treno del nucleare

L'Unione europea costruisce una coalizione per rilanciare l’energia dall’atomo. Il governo Meloni prima accetta, poi ci ripensa: sembra esserci di mezzo ancora una volta Salvini. Peccato

Nucleare, no grazie anche dal governo Meloni e con un colpo di scena l’Italia si tira indietro dall’alleanza proposta dalla Francia. La ministra francese per la transizione energetica Agnes Pannier-Runacher ha annunciato oggi che Parigi avrebbe guidato una cordata composta da Finlandia, Paesi Bassi, Slovenia, Repubblica ceca, Slovacchia, Croazia, Polonia, Bulgaria, Romania, Ungheria; la Svezia presidente di turno della Ue sarebbe stata tra i promotori e anche l’Italia avrebbe aderito secondo fonti francesi. Invece, dopo che la notizia da Bruxelles rimbalzava a Stoccolma dove oggi si conclude un vertice informale dei ministri dell’Energia e poi a Roma, arriva la smentita. Il ministero dell’Ambiente guidato da Gilberto Pichetto Frattin dirama una nota secondo la quale “non è prevista la presenza di nessun rappresentante italiano a incontri che avranno per oggetto la tematica del nucleare”.