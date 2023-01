Con un giacimento in Svezia l'Ue potrà dire addio alla dipendenza da Pechino

Le terre rare sono una risorsa chiave per la transizione energetica: obiettivo strategico per l'Europa. Come l'autonomia dal governo cinese

L’Unione europea avrà le sue terre rare: la società mineraria statale svedese Lkab ha annunciato di avere individuato a Kiruna, nel nord della Svezia, il più grande deposito di minerali di terre rare d’Europa. Ci vorranno almeno 10-15 anni prima che si possa effettivamente iniziare ad estrarle e a fornirle sul mercato, ma l’Ue scamperà così al ricatto della Cina. Attorno al 2010 sulle terre rare scattò un allarme, quando ci si rese conto che la Cina era arrivata al 97 per cento della produzione mondiale e iniziava a farlo pesare. Si iniziò allora a cercare alternative, e il peso di Pechino sulla fornitura è stato ridotto. Resta però del 60 per cento, quasi tutto proveniente dalla Mongolia Interna. E in Europa pesa ancora per il 68 per cento.