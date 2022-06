L'Ue ora corteggia Taiwan

Taipei produce il 90 per cento del fabbisogno globale di microchip più sofisticati, e Bruxelles ha un bisogno disperato di trovare nuove fonti di approvvigionamento, più sicure e immediate

L’altro ieri a Bruxelles è andato in scena un summit che ha avuto poca eco mediatica, ma che in realtà svela molte delle trasformazioni che la politica estera dell’Unione europea sta portando avanti sin dall’inizio della pandemia, e accelerate dopo l’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia. La direttrice generale del commercio europeo, Sabine Weyand, e la sua controparte taiwanese, Mei-Hua Wang, hanno tenuto per la prima volta un summit di livello ministeriale sugli scambi commerciali tra l’Unione e l’isola de facto indipendente e rivendicata da Pechino.