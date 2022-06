Com'è cambiato l'approccio dell'Italia su Russia e Cina. Parla la vicesegretaria di stato Usa

“Credo che Draghi e l’Italia abbiano aperto gli occhi sulla Cina. Capiscono come lavora in giro per il mondo e c’è un’intesa comune su quello che succede”, dice Wendy Sherman

Secondo la vicesegretaria di stato americana, Wendy Sherman, dopo la sbandata pro-Cina che nel 2019 portò l’Italia a entrare nel progetto strategico della Via della Seta, adesso l’approccio del nostro paese nei confronti di Pechino è più cauto: “Credo che Draghi e l’Italia abbiano aperto gli occhi sulla Cina. Capiscono come lavora in giro per il mondo e c’è un’intesa comune su quello che succede”. E quello che succede è che la Cina è ancora la priorità della politica estera americana, soprattutto in Europa, dove l’aggressività e la coercizione economica di Pechino “hanno posto delle importanti sfide alla sicurezza europea”. L’aggressività bellica di Vladimir Putin e quella più articolata e sottile di Xi Jinping vanno guardate con le stesse lenti, anche perché entrambi i leader autoritari hanno beneficiato dello stesso tradizionale antiamericanismo antisistema di paesi come l’Italia. Ma con l’arrivo del governo Draghi, nei rapporti tra l’Italia e l’America tutto sembra essere cambiato, nonostante la propaganda russo-cinese, da queste parti, funzioni meglio che altrove, nonostante gli Istituti Confucio e le profonde relazioni di collaborazione tecnico-scientifiche con le due autocrazie: “Certo che ci fidiamo del governo italiano”, dice Sherman rispondendo a una domanda del Foglio, “il presidente Biden ha rapporti eccellenti con Draghi, che è appena stato alla Casa Bianca”.