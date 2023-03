Macron va veloce sul nucleare

Il voto dell'Assemblea nazionale francese fa saltare il lucchetto introdotto nel 2015 da Hollande. Il vero “nemico”, per Parigi, non è l’atomo: sono le energie fossili

La Francia accelera sul nucleare. Dopo il via libera del Senato a gennaio, anche l’Assemblea nazionale francese ha votato a favore dell’eliminazione del limite del 50 per cento per il nucleare nel mix energetico totale del paese. L’articolo, votato nel quadro del dibattito parlamentare sul disegno di legge d’“accélération du nucléaire”, fa saltare il lucchetto che era stato introdotto nel 2015 dall’allora presidente socialista François Hollande. Quest’ultimo aveva deciso di limitare la quota di energia che la Francia poteva ottenere dal nucleare su pressione dell’ala ecologista della gauche, spianando la strada alla chiusura contestata della centrale di Fessenheim. Oggi, complice la crisi causata dalla guerra in Ucraina e l’obiettivo di conquistare una sovranità energetica, il capo dello stato, Emmanuel Macron, ha deciso invece di puntare sull’atomo come fonte di energia affidabile e a basse emissioni di CO2.