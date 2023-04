Domanda interna e ingerenze statali. Come leggere il +4,5 della Cina

L’economia cinese nel primo trimestre di quest’anno è cresciuta, in rapporto al primo trimestre dello scorso anno, del 4,5 per cento. Contro un’aspettativa del mercato di un 4 per cento e contro un obiettivo annuale del governo del 5 per cento. La crescita mostrata nel premio trimestre non è così un qualcosa di inatteso, un qualcosa che possa destare meraviglia, perché, alla fine, è vicina a quanto stimano le molte “forchette”. Al di là del numero finale di crescita del pil, quel che conta è il contributo delle voci che lo compongono. La crescita di quest’anno è stata trainata soprattutto dagli investimenti in infrastrutture e dalle esportazioni, i due motori dell’economia cinese degli ultimi decenni. Uscendo la Cina dai rigori del Covid, e con la ripresa della domanda mondiale, anch’essa post Covid, si ha che alcuni investimenti che si erano fermati siano stati ripresi, così come si ha una ripresa delle esportazioni.

