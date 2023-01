L'andamento lento della Cina

Secondo i dati diffusi ieri dall’Ufficio nazionale di statistica di Pechino, il pil cinese nel 2022 è cresciuto solo del 3 per cento rispetto all’anno precedente. L’obiettivo di crescita era del 5,5 per cento. La situazione dell’economia cinese è molto complicata e a rischio, secondo quasi tutti gli osservatori internazionali: la produzione industriale del paese è aumentata, ma sono diminuiti gli investimenti, i consumi interni non decollano. Sempre ieri, lo stesso Ufficio di statistica ha fatto sapere che per la prima volta in sessant’anni la popolazione cinese è in declino: nel 2022 le nuove nascite in Cina sono state inferiori ai 10 milioni, e il tasso di natalità del paese è stato di soli 6,77 nati per mille persone, in calo rispetto ai 7,52 del 2021 e il più basso mai registrato. E’ l’incubo del leader Xi Jinping che si realizza, perché meno nati significa meno forza lavoro. Entrambe le notizie, però, hanno una causa: il Partito comunista cinese e le sue decisioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE