La Cina perderà un conflitto a Taiwan, ma con conseguenze devastanti

Se entro i prossimi due anni Pechino dovesse decidere d’invadere Taiwan, l’isola de facto indipendente e governata democraticamente che il Partito comunista cinese rivendica come parte del suo territorio, avrebbe pochissime speranze di vincere la guerra. La Marina dell’Esercito popolare di liberazione, nuovo fiore all’occhiello delle Forze armate guidate dal leader Xi Jinping, ne uscirebbe a pezzi. In tre settimane di conflitto i morti tra i soldati di Pechino potrebbero arrivare fino a diecimila, con 155 aerei e 138 navi da guerra persi. Una catastrofe, ma non solo per la Cina. Secondo il primo, dettagliatissimo scenario sulla “prossima guerra” messo a punto dal Center for strategic and international studies, Taiwan, con il coinvolgimento immediato degli Stati Uniti e del Giappone, sarebbe salva. L’occidente avrebbe vinto il conflitto che tutti aspettavano da tempo, quello tra America e Cina. Ma per la Difesa americana i costi sarebbero giganteschi: almeno due portaerei affondate, fino a venti navi da guerra eliminate, oltre tremila soldati morti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE