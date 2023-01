A causa del Covid la Cina è sempre più isolata

Tra quattro giorni la Cina abbandonerà definitivamente tre anni di politica Zero Covid, non sarà più obbligatoria la rigida quarantena per gli arrivi internazionali e verranno riaperti aeroporti e porti per motivi turistici e commerciali. Sembra però che Pechino non abbandonerà la situazione di isolamento internazionale in cui si trova da tre anni per scelta del Partito comunista cinese. Ora la scelta sarà della comunità internazionale: a causa dell’ondata di casi Covid che sta affrontando il paese dopo l’allentamento delle restrizioni diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Inghilterra, Francia Spagna e Israele, hanno reintrodotto l’obbligo di test negativi prima della partenza per i viaggiatori che arrivano dalla Cina, mentre altri, come il Giappone e l’Italia, richiedono un test all’arrivo e la quarantena per coloro che risultano positivi.

