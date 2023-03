Cosa c'è dietro l'aumento dell'occupazione stabile e il calo del precariato

Un quadro così positivo del lavoro registrato dal rapporto dell'Istat non era affatto scontato. Dietro ai numeri italiani si nasconde il clima di fiducia delle imprese, ma non solo

L’ultimo rapporto Istat sull’occupazione conferma la tendenza positiva del mercato del lavoro che, a gennaio di quest’anno, registra 35 mila occupati in più rispetto al mese precedente, con un incremento complessivo di 459 mila unità rispetto a un anno fa. Anno su anno, la crescita è stata omogenea per tutte le classi di età, mentre una differenza significativa si è registrata tra donne e uomini, con le prime che hanno segnato un +2,6 per cento contro il +1,6 degli uomini. Nel complesso, non si sono mai contati tanti occupati nel nostro paese, almeno da quando l’Istat elabora le serie storiche. Questo dato si lega, evidentemente, all’andamento pil che, nel 2022, ha registrato un +3,7 per cento. Ma un effetto così positivo sul lavoro non era affatto scontato.