Settimana corta? Vade retro produttività. In Italia la discussione finisce subito a sussidi

Il tema delle 32 ore è un antico topos identitario che chiama in causa vari fattori, dai lavoratori alla cultura aziendale fino al consenso sociale. Ma da noi si preferisce battere la strada sicura dell'intervento statale anzichè affrontare seriamente il dibattito

Col caratteristico ritardo di percezione, in questo periodo in Italia si moltiplicano i riferimenti all’esperimento della settimana lavorativa di quattro giorni e trentadue ore, lanciato da un imprenditore neozelandese operante nei servizi finanziari, e che si è rapidamente estesa a numerosi altri progetti pilota in altre parti del mondo, prevalentemente anglosassone.