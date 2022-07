Il prezzo della parità euro-dollaro

Un anno fa erano tutti preoccupati: l’euro è troppo forte, si diceva, con un cambio di 1,25 rispetto al dollaro c’è un rischio serio per paesi esportatori come l’Italia e la Germania. I beni tedeschi sono meno dipendenti dal prezzo rispetto a quelli italiani, dunque, attenti che il super euro non comprometta il boom post pandemia. Un anno dopo, s’odono nuovi lamenti, che vanno in senso opposto. La valuta europea ha raggiunto proprio ieri la parità con quella americana, grazie alla carica di un dollaro spinto dal rialzo dei tassi d’interesse, ma anche da un chiaro effetto rifugio. Mentre i geopolitici di ogni ordine e grado pontificano sull’alleanza tra la moneta del popolo (il renminbi cinese) e la moneta dello zar (il rublo russo) banche, società finanziarie e risparmiatori si riempiono di biglietti verdi. L’America è sempre l’America, per quanto criticata, esecrata, svillaneggiata, resta l’unica superpotenza a tutto campo, militare, economico e, Donald Trump permettendo, anche politico. La battaglia delle valute per ora è vinta. In futuro si vedrà.

