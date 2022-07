Vietato dire “stagflazione”, ma senza Bce non si può sostenere la crescita

Bruxelles. Misure “mirate” e “temporanee” per aiutare chi è davvero in difficoltà per l’aumento dei prezzi dell’energia. Questo è il nuovo mantra dei ministri delle Finanze della zona euro che, nella riunione dell’Eurogruppo di ieri, hanno cercato di trovare una risposta coordinata a una sfida quasi impossibile: come usare la politica fiscale per attutire l’impatto dell’inflazione record e dare una mano alla crescita, senza alimentare ulteriormente l’inflazione e correre il rischio della stagflazione? “Non possiamo più avere misure perenni e universali per affrontare la crisi energetica”, ha avvertito il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni.



Ma la fine degli stimoli è politicamente difficile da realizzare per governi confrontati a tensioni economiche e sociali. La parola “stagflazione” è bandita dal discorso ufficiale europeo. Giovedì la Commissione presenterà le previsioni economiche estive, rivedendo al ribasso le stime di crescita e al rialzo quelle sull’inflazione. Il pil per quest’anno dovrebbe rimanere positivo. “Non siamo in territorio negativo in questo momento”, ha anticipato Gentiloni. Ma “ciò che può cambiare la situazione e portarci in una situazione economica più difficile sono tagli delle forniture e vere penurie” di gas, ha aggiunto il commissario.

