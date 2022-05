Per ricostruire l'Ucraina non bastano i soldi. Serve fiducia 

La guerra all’Ucraina costa alla Russia una flessione del Pil del 2022 intorno al 15 per cento, mentre costa il triplo, il 45 per cento, all’aggredito. L’aggressore, fintanto che le esportazioni di petrolio e gas continuano, può finanziare la spesa pubblica, perché la metà delle entrate fiscali traggono origine dalle materie prime, così come può continuare a finanziare le importazioni, perché due terzi delle esportazioni sono materie prime. L’aggredito, all’opposto, non ha questi introiti né per finanziarie le spese dello stato né per finanziare le importazioni. Fin qui abbiamo a che fare con il flusso, il Pil, ossia le entrate e le uscite dell’economia in un dato periodo.

