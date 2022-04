Fare pagare ai russi anche i danni

Finanziare la ricostruzione dell’Ucraina con gli asset sequestrati alla Russia? La proposta è avanzata dalla Polonia all’Unione europea, e, benché non manchino problemi legali, Bruxelles la starebbe studiando. Il Financial Times cita come esempio quanto fatto dall’Italia con i beni tolti alla mafia e usati per fini pubblici o privati. “Il principio base – dice il viceministro degli Esteri polacco Pawel Jablonski – è che la Russia ha iniziato questa guerra, e deve pagarne i danni”. Negli uffici legali della Ue non mancano le perplessità: si tratta infatti di prevedere in un trattato di pace la clausola delle riparazioni, un costo che dopo le due guerre mondiali venne addossato principalmente alla Germania. Questo però avviene solo dopo una resa, e non pare il caso dell’attuale regime russo. Inoltre c’è il desiderio sottinteso di molti paesi occidentali di ristabilire normali relazioni con una Russia deputinizzata.

