Bisogna isolare Putin, non sfogare la rabbia sui tennisti russi

Ci sono ragioni regolamentari che non consentono, o almeno non impongono, agli organizzatori del torneo di tennis di Roma di escludere dalla partecipazione i giocatori russi o bielorussi. Naturalmente il governo potrebbe negare loro l’ingresso in Italia, il che ovviamente li escluderebbe, ma è una scelta che va meditata e che probabilmente sarebbe meglio non adottare. Quello su cui bisogna riflettere è che cosa danneggia di più Vladimir Putin, contro il quale è necessario esprimere il massimo rigore. Questo non significa prendersela con tutta la popolazione russa, con i campioni dello sport che sono popolari non certo per ragioni politiche. Proprio perché si considera il regime russo illiberale e antidemocratico, bisogna cercare di separare la condanna per l’autocrate dalla comprensione per chi in sostanza la subisce. Si tratta di una decisione non semplice, è anche da considerare la tesi opposta, secondo cui applicando sanzioni e proibizioni estese si fa intendere alla popolazione che è il regime a essere responsabile di questa situazione, ma questo passaggio psicologico è piuttosto arduo e contrasta con una reazione quasi automatica di ripulsa per atti che possono essere presentati come discriminatori nei confronti di tutti i russi, non dei soli dirigenti politici.

