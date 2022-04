Escludere i russi dagli internazionali è sbagliato, un atleta non è il suo governo

Un atleta rappresenta se stesso o il paese che gli ha rilasciato il passaporto? E’ ambasciatore della propria nazione? Ne rappresenta il governo, vizi e virtù compresi? Di questi tempi sembrerebbe una domanda marginale, ma la storia ci racconta di conflitti iniziati (o terminati) proprio grazie allo sport.

Ryszard Kapuściński ci raccontò la “guerra del football”, il conflitto combattuto nel 1969 fra Honduras ed El Salvador che prese le mosse dagli incontri per la qualificazione ai Mondiali del 1970, mentre la “diplomazia del ping pong” riconciliò Cina e Stati Uniti negli anni ’70 e il Mondiale di rugby in Sudafrica del 1995 diventò per Nelson Mandela uno strumento per ricostruire un paese lacerato dalle divisioni dell’apartheid.

