L'ora della verità per l'Ue, che non teme le minacce di Gazprom

Bruxelles. Gazprom ha tagliato le forniture di gas a Polonia e Ungheria ma, dopo una mattinata di panico, l’Unione europea ha deciso di andare avanti e mantenere la calma. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha accusato Vladimir Putin di “usare il gas come strumento di ricatto”. Il premier polacco, Mateusz Morawiecki, ha parlato di “un attacco diretto contro la Polonia”. Il premier bulgaro, Kiril Petkov, ha denunciato la “grave violazione” dei contratti. Ma la Polonia, che ha i suoi stoccaggi di gas pieni oltre il 75 per cento, ha detto di non avere bisogno del gas russo. La Bulgaria, che ha riserve riempite solo al 16 per cento, può reggere oltre un mese. “Cercheremo di fare in modo che le decisioni di Gazprom abbiano il minimo impatto possibile sui consumatori”, ha detto von der Leyen, annunciando che “Polonia e Bulgaria stanno già ricevendo gas dai loro vicini europei”. Von der Leyen ha avvertito che pagare le forniture in rubli sarebbe una violazione delle sanzioni dell’Ue. I governi sospettati di voler cedere alla richiesta di Putin – come Austria e Germania – hanno giurato che sono tutte “fake news”. Perfino i mercati sembrano pensare che tutto possa andare avanti come prima. Il prezzo all’ingrosso del gas sul mercato europeo, dopo un’impennata del 20 per cento in apertura, è tornato ai livelli di giovedì.

