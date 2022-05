L'industria italiana cresce, per ora

La produzione industriale italiana ha resistito all’impatto della guerra russo-ucraina e nel mese di marzo invece che far registrare una correzione, come ci si attendeva, l’indice destagionalizzato è rimasto stabile (+3 per cento) dopo l’ampio rimbalzo di febbraio (+3,4 per cento). Lo ha certificato ieri l’Istat spingendo a riflettere sui motivi di questa resilienza che è in buona parte dovuta a un sistema manifatturiero che ha solide basi. Il dato è molto positivo (il settore più brillante è il tessile che però è quello che aveva sofferto di più durante la crisi Covid), ma nei prossimi mesi non è escluso un peggioramento perché, come osserva in una ricerca Paolo Mameli, economista di Intesa Sanpaolo, la crisi geopolitica in Ucraina non ha ancora dispiegato appieno i suoi effetti sull’attività industriale: il settore potrebbe frenare il pil almeno per tutto il primo semestre dell’anno (e ci potrebbe essere un impatto più prolungato se la guerra dovesse persistere).

