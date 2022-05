La gran sveglia dell'Istat alle imprese che piangono ma non innovano

Finora non ha avuto grande fortuna mediatica ma il report pubblicato giovedì scorso dall’Istat è destinato quantomeno a far discutere. A cominciare dal titolo (inequivocabile): “Crolla la spesa delle imprese per l’innovazione”. Dei comportamenti messi in atto durante la prima fase della pandemia sappiamo ancora poco, con l’eccezione di due fattori: a) la capacità dei fornitori di restare agganciati alle catene internazionali del valore e in particolare al sistema renano; b) la velocissima e larga conversione allo smart working. Il report dell’Istat copre in parte il vuoto e ci consegna, prendendo in esame il periodo 2018-2020, una fotografia più larga e per molti versi impietosa. Corregge, infatti, il facile racconto di imprese medio-grandi più innovative e Pmi conservatrici. Purtroppo la pigrizia è trasversale alla dimensione. Sostiene l’Istat sulla base della rilevazione ultimata a dicembre 2021: “La crisi associata all’emergenza sanitaria ha ridotto pesantemente la propensione a innovare delle imprese (soprattutto medie e grandi) e causato un crollo delle spese per l’innovazione. Oltre un quinto delle medie e grandi imprese ha differito/annullato i piani di investimento”. Complessivamente la riduzione della volontà di investire è stimata in 5 punti percentuali. In parallelo però “c’è stata una spinta importante all’adozione di nuovi modelli organizzativi interni con l’introduzione di nuove tecnologie digitali nell’organizzazione del lavoro”. Il già citato smart working.

